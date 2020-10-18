Умер писатель Алексей Михеев

Писатель, литературный критик, бывший главный редактор журнала «Дружба народов» Алексей Михеев умер в возрасте 67 лет. Об этом 18 октября сообщила «Российская газета».

По словам его супруги Натальи Кириченко, Михеев скончался накануне, 17 октября. На своей странице в Facebook она рассказала, что в последние 14 лет муж боролся с последствиями обширного инфаркта.

«Не раз жизнь висела на ниточке, но Леша мужественно выкарабкивался. А вчера вот ниточка оборвалась. Знаю, что для многих из вас это шок, как и для нашей семьи. О дате, времени и месте прощания напишу позже», — написала она.

Михеев родился 11 февраля 1953 года в Москве. Окончил экономический факультет МГУ, аспирантуру Института языкознания АН СССР. Преподавал в РГГУ, работал в Министерстве культуры, Академии наук, на радиостанции «Эхо Москвы», был главным редактором журналов «Иностранная литература» и «Дружба народов».