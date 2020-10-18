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Боксер Бетербиев оценил подготовку Гассиева к бою в супертяжелом весе

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Мурат Гассиев хорошо себя проявит в бою в новой для себя супертяжелой категории. Уверенность в этом выразил российский боксер-профессионал Артур Бетербиев в беседе с РЕН ТВ.

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«Он заждался, наверное, сам, и все болельщики бокса тоже заждались этого боя», — отметил он 18 октября. Предстоящий бой станет хорошей проверкой для спортсмена, несмотря на непростого соперника, добавил Бетербиев.

По его словам, Гассиев — физически крепкий спортсмен и в бою сможет адаптироваться к любым сложным ситуациям. Половину успеха в тяжелом весе составляет удар, а у Мурата он тяжелый, отметил спортсмен.

Накануне боксер Федор Чудинов заявил, что Гассиев полностью восстановился после полученной им травмы. Предстоящий бой будет очень зрелищным, а россиянину дебютировать в супертяжелом весе будет удобно.

31 октября на большом боксерском турнире в Сочи Мурат Гассиев сразится за титул чемпиона по версии WBA International. Изначально его соперником в дебютном поединке в супертяжелом весе должен был стать американец Кевин Джонсон. Но он отказался от поединка, объяснив это проблемами с документами.

На ринг с россиянином выйдет боксер из Албании Сефер Сефери.

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