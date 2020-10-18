Названы самые популярные города для новогоднего путешествия. Россияне чаще всего выбирают Сочи и Калининград. Специалисты проанализировали интернет-запросы в рунете. Провести каникулы в стране хотят около 75% туристов. По данным исследования, интерес к Сочи за год вырос с 13% до 20%. Также в топ запросов вошли Петербург, Симферополь, Казань, Новосибирск, Минеральные Воды, Краснодар и Красноярск. Среди зарубежных направлений лидирует Стамбул — 10% запросов.