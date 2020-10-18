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Кравцов исключил введение жесткого карантина в российских школах

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Планов по локдауну в системе образования в связи с пандемией коронавируса нет. Об этом 18 октября в интервью ТАСС заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

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«Ни о каком локдауне в системе образования речи не идет, образовательный процесс сохраняется на территории всей России», — сказал он.

Кравцов подчеркнул, что Москва и другие регионы продолжают работу, исходя из рекомендаций и требований органов здравоохранения, а также эпидемиологической ситуации. По его данным, около 110 российских школ (0,31%) закрыты на карантин из-за коронавируса, 88 школ (0,22%) — из-за ОРВИ и гриппа, пишет «Газета. ру»

Кроме того, в Минпросвещения не рассматривают вариант, при котором сроки проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) будут изменены.

«О переносе сроков сейчас речи не идет, даже нет такой необходимости обсуждать», — подчеркнул Кравцов.

На фоне распространения коронавирусной инфекции в России в апреле этого года был отменен экзамен ОГЭ, в котором предмет можно было выбрать. Затем, в мае, Минпросвещения объявило об отмене в 2020 году ОГЭ по русскому и математике. Итоговые оценки девятиклассникам были выставлены на основе годовых.

При этом основной период единого госэкзамена (ЕГЭ) в этом году был перенесен на промежуток с 29 июня по 25 июля из-за распространения коронавирусной инфекции. Всего на участие в экзаменах основного периода зарегистрировалось около 714 тыс. человек.

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