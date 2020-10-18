Бойца ММА Умара Нурмагомедова госпитализировали в Дубае с сильным гриппом

Боец ММА Умар Нурмагомедов, двоюродный брат обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, был госпитализирован в Дубае. Об этом в воскресенье, 18 октября, сообщили в команде спортсмена.

«Умар Нурмагомедов госпитализирован в больницу в Дубае с сильным гриппом, температурой и рвотой», — цитирует ТАСС представителя спортсмена.

24 октября боец должен был провести бой с казахстанцем Сергеем Морозовым на турнире UFC 254 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Главным боем турнира должен стать поединок Хабиба Нурмагомедова против американца Джастина Гэтжи.

Ранее в этот же день спортивный журналист Бретт Окамото заявил, что руководство UFC прорабатывает возможность провести турнир со зрителями, несмотря на ситуацию с коронавирусом. В середине сентября Нурмагомедов объявлял, что на поединке не будет зрителей.

16 октября нападающий футбольного клуба «Ювентус» и португальской сборной Криштиану Роналду выразил уверенность, что Нурмагомедов одержит победу в поединке против Гэтжи.