Прямой эфир

Бойца ММА Умара Нурмагомедова госпитализировали в Дубае с сильным гриппом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Боец ММА Умар Нурмагомедов, двоюродный брат обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, был госпитализирован в Дубае. Об этом в воскресенье, 18 октября, сообщили в команде спортсмена.

«Очень не хватает отца, но я должен смириться и двигаться дальше»
Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов — о самой тяжелой утрате в жизни, защите титула и своей популярности

«Умар Нурмагомедов госпитализирован в больницу в Дубае с сильным гриппом, температурой и рвотой», — цитирует ТАСС представителя спортсмена.

24 октября боец должен был провести бой с казахстанцем Сергеем Морозовым на турнире UFC 254 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Главным боем турнира должен стать поединок Хабиба Нурмагомедова против американца Джастина Гэтжи.

Ранее в этот же день спортивный журналист Бретт Окамото заявил, что руководство UFC прорабатывает возможность провести турнир со зрителями, несмотря на ситуацию с коронавирусом. В середине сентября Нурмагомедов объявлял, что на поединке не будет зрителей.

16 октября нападающий футбольного клуба «Ювентус» и португальской сборной Криштиану Роналду выразил уверенность, что Нурмагомедов одержит победу в поединке против Гэтжи.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020