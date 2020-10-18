В воскресенье, 18 октября, в России вступили в силу обновленные правила получения пенсий.

В частности, пенсионеры теперь смогут выбирать дату зачисления пенсии при решении сменить банк. По словам заместителя председателя Совфеда по социальной политике Елены Бибиковой, смена банка, через который начисляется выплата, могла повлечь за собой изменение даты поступления пенсии и это вызывало неудобство. Теперь дата поступления будет зависеть от условий, установленных по согласованию с гражданином.

«Пенсионеры привыкают к той дате, которая им установлена при назначении пенсии. Однако раньше, когда они изъявляли желание перейти из банка в банк, дата могла сдвинуться довольно ощутимо: в одной кредитной организации пенсионер мог получать пенсию, к примеру, 9-го числа, а в другом — уже 23-го числа», — передает ее слова «Парламентская газета».

Соответствующий приказ Минтруда был подписан главой ведомства Антоном Котяковым в начале сентября этого года и опубликован на официальном портале правовой информации.

Способ получения выплат пенсионеры также выбирают сами — через доставку «Почтой России» или через банк. При этом ведомство рекомендовало пенсионерам завести банковскую карту и ежемесячно получать на нее деньги, чтобы не зависеть от сроков доставки пенсии, пишет «Газета.ру».