В России число случаев COVID-19 за сутки снова превысило 15 тысяч

В России за прошедшие сутки зафиксировали 15 099 новых случаев COVID-19, за всё время распространения коронавируса это число выросло до 1 399 334.

«За последние сутки в России выявлено 15 099 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 26,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 185 летальных исходов», — заявили 18 октября в оперштабе по борьбе с распространением инфекции.

Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве (4610), Санкт-Петербурге (674) и Подмосковье (460).

В оперштабе уточнили, что число новых случаев COVID-19 в Москве за последнюю неделю на 20% больше, чем за предыдущую.

За сутки в стране выздоровели 5377 человек. При этом за все время распространения коронавируса от инфекции излечились 1 070 575 человек.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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