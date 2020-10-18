Глушаков ответил на оскорбления фанатов «Спартака» во время матча с «Химками»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков, ранее выступавший за «Спартак», ответил на оскорбления фанатов его бывшего клуба, которые они выкрикивали с трибун во время матча команд в рамках 11-тура «Тинькофф Российской премьер-лиги».

Спортсмен заявил, что болельщики могут кричать, что им вздумается, но если они хотят что-то заявить, то лидерам фан-движения стоит встретиться с ним лицом к лицу. Однако они, по словам футболиста, не выходят на связь и не желают очной встречи.

Глушаков призвал не настраивать «болельщиков из деревень, сел, несведущих мальчиков» против него.

«Я долго молчал. Но сейчас могу сказать: если у них есть ко мне вопросы, то пусть подойдут и предъявят мне в лицо. А писать и кричать всякие гадости... Мне неинтересно это всё», — заявил он в интервью «Спорт Экспресс» в воскресенье, 18 октября, подчеркнув, что открыт для диалога.

Также футболист считает, что у многих возникли вопросы к судейству вышеуказанного матча, и выразил уверенность, что «Химки» в действительности наиграли на ничью или даже на победу, а пенальти судьи «высосали из пальца».

Игра «Спартак»–«Химки» состоялась накануне. Футболисты столичного клуба в гостях одолели своих соперников со счетом 3:2.

При этом победе способствовал гол Александра Кокорина, забившего дебютный мяч за красно-белых. Форвард забил во время пенальти на 58-й минуте матча.