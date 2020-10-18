Число погибших в зоне карабахского конфликта армянских военных достигло 673

Число армянских военных, погибших в зоне карабахского конфликта с 27 сентября, достигло 673 человек. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 18 октября на сайте непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

За последние сутки скончались 40 человек.

Как сообщили в пресс-службе комитета по чрезвычайным ситуациям НКР, минувшей ночью обстрелов населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры не было. Столкновения происходили на линии соприкосновения, отметили в ведомстве.

«На северном и южном направлениях линии соприкосновения Азербайджан грубо нарушил режим гуманитарного перемирия», — передает текст сообщения «РИА Новости».

В полночь 18 октября (23:00 мск 17 октября) в Нагорном Карабахе вступило в силу гуманитарное перемирие, договоренность о котором была достигнута накануне между Ереваном и Баку.

В первые часы власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики отмечали, что обстановка на передовой успокоилась. Однако уже спустя несколько часов страны обменялись обвинениями в несоблюдении перемирия.

Так, Армения сообщила об артиллерийском и ракетном обстреле со стороны азербайджанских ВС. А официальный Баку обвинил противника в обстреле из минометов и артиллерии окрестностей Джебраила.

Эскалация конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике началась 27 сентября. Баку и Ереван возложили ответственность за обстрелы и гибель населения друг на друга.

Конфликт из-за Карабаха начался в 1988 году. Тогда автономия, в которой проживало большинство армян, заявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного противостояния в период с 1992 по 1994 год Баку утратил контроль над регионом.