Президент России Владимир Путин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником и пожелал им новых свершений, а также «всего самого доброго». Поздравительная телеграмма была опубликована 18 октября на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что дорожная отрасль — одна из ключевых в экономике, и она находится на подъеме. В рамках госпрограмм обновляются как федеральные, так региональные и местные дороги, внедряются современные технологии. Также многое делается для создания комфортной и надежной транспортной инфраструктуры.

«Уверен, приумножая трудовые традиции предшественников, делая ставку на использование передовых логистических и управленческих схем, вы и впредь будете успешно справляться с ответственными задачами на благо России и ее граждан», — сказал президент.

Ранее, 11 октября, Путин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а также ветеранов отрасли с профессиональным праздником. Глава государства поблагодарил их за созидательный труд, преданность делу и любовь к родной земле, а также отметил, что в каждом доме и семье востребован результат их напряженной ежедневной работы.