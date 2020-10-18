Более 1600 пациентов вылечились от COVID-19 в Москве за сутки

За последние сутки общее число людей, вылечившихся от COVID-19 в Москве, выросло до 273 881 человека, из которых 1654 за последние сутки. Об этом в воскресенье, 18 октября, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

В субботу вечером оперштаб столицы сообщил, что в городе за сутки скончались 52 человека с подтвержденным коронавирусом. Общее число летальных исходов в Москве достигло 5958 человек.

В этот же день в оперштабе отметили, что за последнюю неделю число новых случаев коронавируса, выявленных в городе, увеличилось на 25,3% по сравнению с показателями предыдущей недели.

По данным на 17 октября, в столице выявлено 357 643 случая COVID-19. В России с начала пандемии выявлено 1 384 235 случаев COVID-19, скончались свыше 24 тыс. человек, выздоровели 1 065 199.

В связи с увеличением ежедневного прироста случаев заболевания власти столицы ввели ограничения на передвижение граждан из группы риска, речь идет о людях старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Действие их транспортных карт в городе было приостановлено. Мэр города Сергей Собянин выразил надежду, что такая мера поможет предотвратить распространением COVID-19.

Также в Москве в этих целях были переведены на дистанционный режим обучения школьники с 6-го по 11-й классы и усилен контроль за соблюдением перчаточно-масочного режима. Осенние каникулы в школах длятся с 5 по 18 октября, действие социальных карт учащихся также было приостановлено . Вместе с этим власти обязали бизнес перевести порядка 30% своих сотрудников на удаленку и ввели систему идентификации посетителей ночных клубов, баров и аналогичных развлекательных заведений по QR-коду.

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