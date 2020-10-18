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Пять человек пострадали при взрыве газа в ТЦ в Вирджинии

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В результате взрыва в торговом центре города Харрисонберг (штат Вирджиния, США) пострадали не менее пяти человек. Об этом сообщил телеканал ABC.

Инцидент произошел в субботу, 17 октября. Трое пострадавших были госпитализированы, остальным оказана помощь на месте. Как написал на своей странице в Twitter губернатор Вирджинии Ральф Нортэм, в здании произошел взрыв газа.

«Моя команда и я внимательно следим на ситуацией в Харрисонберге после взрыва газа сегодня утром», — написал он.

2 октября газовый баллон взорвался в пристройке одного из домов, расположенных в Советском районе Красноярска. В результате ЧП пострадал один человек.

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