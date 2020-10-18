Прямой эфир
Сюжет:

Стало известно об обстановке в Степанакерте после первой ночи перемирия

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первая ночь перемирия в Степанакерте прошла спокойно, сообщает 18 октября «РИА Новости».

По данным агентства, сирену воздушной тревоги не включали, взрывов слышно не было. Утром на улицах появились люди, дворники начали наводить порядок.

Нагорная болезнь: перемирие не снизило воинственность Баку и Еревана
Эксперты считают, что добиться реального прекращения огня сторонам будет сложно из-за непримиримости позиций

В то же время Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия.

По данным Еревана, азербайджанские силы нанесли ракетный и артиллерийский удары по северному и южному направлению. В Баку сообщают об артиллерийских обстрелах своих позиций военными Армении и «адекватном ответе» на эти действия.

Утром в воскресенье минобороны Армении сообщило о наступлении ВС Азербайджана на границе с Ираном.

О гуманитарном перемирии стороны договорились накануне, оно вступило в силу в полночь 18 октября (23:00 мск 17 октября).

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике отметили полную готовность соблюдать режим прекращения огня.

С 27 сентября в Нагорном Карабахе, принадлежность которого оспаривают Армения и Азербайджан, начались военные столкновения.

Стороны обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. 9 октября в ходе 11-часовых переговоров в Москве Баку и Ереван согласились объявить перемирие, однако на деле оно не соблюдалось. Ответственность за нарушения Армения и Азербайджан возложили друг на друга.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020