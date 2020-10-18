Стало известно об обстановке в Степанакерте после первой ночи перемирия

Первая ночь перемирия в Степанакерте прошла спокойно, сообщает 18 октября «РИА Новости».

По данным агентства, сирену воздушной тревоги не включали, взрывов слышно не было. Утром на улицах появились люди, дворники начали наводить порядок.

В то же время Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия.

По данным Еревана, азербайджанские силы нанесли ракетный и артиллерийский удары по северному и южному направлению. В Баку сообщают об артиллерийских обстрелах своих позиций военными Армении и «адекватном ответе» на эти действия.

Утром в воскресенье минобороны Армении сообщило о наступлении ВС Азербайджана на границе с Ираном.

О гуманитарном перемирии стороны договорились накануне, оно вступило в силу в полночь 18 октября (23:00 мск 17 октября).

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике отметили полную готовность соблюдать режим прекращения огня.

С 27 сентября в Нагорном Карабахе, принадлежность которого оспаривают Армения и Азербайджан, начались военные столкновения.

Стороны обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. 9 октября в ходе 11-часовых переговоров в Москве Баку и Ереван согласились объявить перемирие, однако на деле оно не соблюдалось. Ответственность за нарушения Армения и Азербайджан возложили друг на друга.