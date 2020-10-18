Ученые нашли ускоряющий развитие рассеянного склероза фактор

Причиной стремительного прогрессирования рассеянного склероза может быть пониженная активность гена ATG7. К такому выводу пришли ученые из Каролинского института в Швеции, пишет Science Immunology.

По словам одного из авторов исследования, доцента Майи Ягодич, эксперимент на мышах показал, что от уровня активности ATG7 зависела степень проявления симптомов заболевания.

Ген ATG7 помогает клеткам нервной системы избавляться от поврежденных оболочек нейронов, тем самым способствуя обновлению клеток.

В случае его пониженной активности у мышей развивались хронические воспаления и усугублялись симптомы рассеянного склероза.

Активировать работу гена получилось с помощью трегалозы — сахаристого вещества, содержащегося водорослях и грибах. В результате через некоторое время состояние мышей улучшилось.

Рассеянный склероз — аутоиммунная болезнь нервной системы, которая может привести к параличу, слепоте и смерти.

В мае прошлого года ученые заявили, что риск развития рассеянного склероза может снизить употребление красного мяса. Специалисты утверждают, что затормозить развитие болезни поможет небольшая порция этого продукта ежедневно.