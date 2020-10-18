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Четверо детей и трое взрослых пострадали при стрельбе в Аризоне

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В американском городе Меса (штат Аризона) семь человек, в том числе четверо детей, получили ранения в результате обстрела из проезжающего автомобиля. Об этом 17 октября сообщил ABC News.

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Как отмечает телеканал, возраст детей составляет от года до 16 лет, все они из разных семей, которые закупались едой в уличных палатках. Один из продавцов открыл ответный огонь по белому внедорожнику, из которого велась стрельба.

Злоумышленники скрылись с места преступления, их ищут правоохранители.

Годовалый ребенок был госпитализирован в «крайне критическом» состоянии, у других пострадавших зафиксировали неопасные для жизни травмы, варьирующиеся от незначительных до тяжелых.

«Мы находимся на ранних стадиях попытки выяснить, кто это сделал и какой мотив мог быть для этого инцидента», — заявил представитель местной полиции Ник Рашета.

12 октября в Нижегородской области 18-летний Даниил Монахов после ссоры с бабушкой открыл огонь из ружья. Погибли три человека, еще трое, в том числе его бабушка, получили тяжелые ранения. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

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