Четверо детей и трое взрослых пострадали при стрельбе в Аризоне

В американском городе Меса (штат Аризона) семь человек, в том числе четверо детей, получили ранения в результате обстрела из проезжающего автомобиля. Об этом 17 октября сообщил ABC News.

Как отмечает телеканал, возраст детей составляет от года до 16 лет, все они из разных семей, которые закупались едой в уличных палатках. Один из продавцов открыл ответный огонь по белому внедорожнику, из которого велась стрельба.

Злоумышленники скрылись с места преступления, их ищут правоохранители.

Годовалый ребенок был госпитализирован в «крайне критическом» состоянии, у других пострадавших зафиксировали неопасные для жизни травмы, варьирующиеся от незначительных до тяжелых.

«Мы находимся на ранних стадиях попытки выяснить, кто это сделал и какой мотив мог быть для этого инцидента», — заявил представитель местной полиции Ник Рашета.

12 октября в Нижегородской области 18-летний Даниил Монахов после ссоры с бабушкой открыл огонь из ружья. Погибли три человека, еще трое, в том числе его бабушка, получили тяжелые ранения. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».