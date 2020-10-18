Синоптики спрогнозировали аномальную погоду в ряде регионов России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в нескольких регионах России ожидается аномальная погода. На севере Якутии и на Камчатке заметно потеплеет. На следующей неделе температура превысит норму на 12–14 градусов. Аномально холодно будет в Северо-Западном и Центральном федеральных округах. Температура опустится на один–два градуса ниже нормы. В Москве термометры покажут не более +6 °С. К пятнице в столице потеплеет до +12 °С.