На Украине предложили шантажировать Запад ядерным оружием

Если Запад будет недостаточно помогать Украине в «противостоянии» с Россией, Киев должен пригрозить партнерам возвращением ядерного оружия, заявил экс-глава СБУ генерал-полковник Игорь Смешко.

В эфире YouTube-канала «Ukrlife» бывший руководитель Службы безопасности Украины заверил, что у страны есть все возможности для восстановления своего ядерного статуса.

«Сейчас есть научный потенциал, у нас есть все технические возможности восстановить ядерный статус. Но я не призываю восстановить, я призываю напомнить, что нужно с уважением относиться к украинскому народу… Мы же искренне защищаем западный мир, мы искренне защищаем демократию, почему демократия этого не делает?» — сказал он.

При этом Смешко заявил, что именно Украина внесла значимый вклад как в развитие ядерного вооружения, «подарив миру Королева», так и в процесс разоружения, дав миру безопасность.

По мнению военного, Киев «имеет право заявлять миру о своем достоинстве».

В 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания подписали Будапештский меморандум, согласно которому Киев отказался от доставшегося от СССР ядерного потенциала в обмен на гарантии безопасности.

В августе украинский политолог Юрий Романенко предложил шантажировать Россию миром в Донбассе. По его словам, Украина должна выторговать себе выгодные условия, прежде чем прекращать военные действия в регионе.