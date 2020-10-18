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Похвалившемуся незаконным богатством американскому рэперу грозит 22 года тюрьмы

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Американского рэпера Nuke Bizzle (Фонтрелл Антонио Бейнс), который похвастался в клипе тем, что разбогател на махинациях с пособиями по безработице, задержали по подозрению в мошенничестве и других преступных деяниях, ему грозит тюремное заключение сроком более 20 лет, пишет The Hill.

По данным издания, Nuke Bizzle выложил в сентябре на YouTube клип на песню с рэпером Fat Wizza. В ролике мужчина похвастался тем, что сумел нажиться на государственных пособиях, которые выплачивались по потере работы из-за коронавируса.

Как установили правоохранители, с помощью своей мошеннической схемы 31-летний Бейнс подал заявления на пособия на сумму более $1,2 млн.

Оказалось, что в распоряжении рэпера оказались 92 дебетовые карты, выпущенные калифорнийским департаментом развития занятости (EDD). Они были выпущены на имена третьих лиц, в том числе жертв кражи персональных данных.

С них рэпер снял порядка $704 тыс., о чем и рассказал в клипе. Спустя две недели после публикации ролика музыканта задержали.

В общей сложности артист подозревается в совершении трех преступлений: мошенничестве с устройствами доступа, краже личных данных при отягчающих обстоятельствах и транспортировке украденного имущества между штатами. Если Бейнса признают виновным по всем эпизодам, наказанием для него может стать лишение свободы сроком до 22 лет в федеральной тюрьме.

В августе стало известно, что президент США Дональд Трамп в обход конгресса принял меры по стимулированию экономики на фоне пандемии. В частности, он продлил до конца года выплаты по безработице.

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