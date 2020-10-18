В Китае нашли живой коронавирус на упаковке замороженных продуктов

Впервые в Китае на упаковке замороженных продуктов обнаружен живой коронавирус, при контакте с которым человек может заразиться. Об этом говорится 17 октября на сайте китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Отмечается, что в ходе расследования новой вспышки COVID-19 в провинции Циндао вирус SARS-CoV-2 был найден на упаковке импортной замороженной трески.

Как отметили специалисты, находка подтверждает факт того, что новый тип коронавирусной инфекции может сохраняться на предметах в течение длительного времени при особых условиях.

Тем не менее не было зарегистрировано ни одного случая заражения при контакте с такой замороженной продукцией. Эксперты оценивают риск заражения как крайне низкий. Однако работающим с такими продуктами людям советуют надевать перчатки, маски и тщательно мыть руки.

21 сентября стало известно, что в китайской провинции Цзилинь коронавирус обнаружили на упаковке замороженных морепродуктов, импортированных из России. При этом ранее специалисты установили, что SARS-CoV-2 может в течение восьми дней выживать на поверхности охлажденного свежего лосося.

12 октября австралийские ученые назвали срок жизни коронавируса на различных поверхностях. В то же время Роспотребнадзор рекомендовал россиянам использовать безналичные платежи, так как коронавирус может выживать на денежных купюрах минимум сутки.