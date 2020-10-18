МИД Ирана сообщил о снятии оружейного эмбарго со страны

Оружейное эмбарго в отношении Тегерана перестало действовать. Соответствующее заявление 17 октября опубликовал в Twitter министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«С сегодняшнего дня все рестрикции в отношении передачи вооружений, связанной с этим деятельности, а также в отношении предоставления финансовых услуг Ираном и Ирану, а также все запреты, касающиеся въезда в страну или транзита через территории стран – членов ООН, прежде введенные в отношении ряда иранских граждан и военных официальных лиц, автоматически перестают действовать», — говорится в тексте.

A momentous day for the international community, which— in defiance of malign US efforts—has protected UNSC Res. 2231 and JCPOA.



Today's normalization of Iran’s defense cooperation with the world is a win for the cause of multilateralism and peace and security in our region. pic.twitter.com/sRO6ezu4OO — Javad Zarif (@JZarif) October 17, 2020

Глава иранского МИДа подчеркнул, что «нормализация оборонного сотрудничества» страны является победой для мира и безопасности в регионе.

При этом официальный представитель ведомства Саид Хатибзаде сообщил, что Иран не зависит от других стран и обеспечивает собственные оборонные нужды на 90%.

14 августа стало известно, что Совет Безопасности ООН отклонил американский проект резолюции по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана. Против проголосовали Россия и Китай, за — США и Доминиканская Республика, воздержались Франция, Великобритания, Бельгия, Германия, Вьетнам, Южная Африка, Индонезия, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис и Эстония.

В 2015 году Иран, США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Ядерная сделка подразумевает отмену санкций против Тегерана в обмен на прекращение ядерных разработок.

В 2018 году Вашингтон вышел из СВПД с Тегераном, после чего начал кампанию оказания максимального давления на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение.