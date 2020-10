МИД Ирана сообщил о снятии оружейного эмбарго со страны

Оружейное эмбарго в отношении Тегерана перестало действовать. Соответствующее заявление 17 октября опубликовал в Twitter министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«С сегодняшнего дня все рестрикции в отношении передачи вооружений, связанной с этим деятельности, а также в отношении предоставления финансовых услуг Ираном и Ирану, а также все запреты, касающиеся въезда в страну или транзита через территории стран – членов ООН, прежде введенные в отношении ряда иранских граждан и военных официальных лиц, автоматически перестают действовать», — говорится в тексте.

A momentous day for the international community, which— in defiance of malign US efforts—has protected UNSC Res. 2231 and JCPOA.



Today's normalization of Iran’s defense cooperation with the world is a win for the cause of multilateralism and peace and security in our region. pic.twitter.com/sRO6ezu4OO