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Назван самый популярный дебютный сериал Netflix в 2020 году

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Первый сезон сериала «Сестра Рэтчед» стал самым просматриваемым на платформе Netflix в 2020 году среди всех дебютных шоу. Об этом 16 октября рассказали в пресс-службе американской компании.

Премьера сериала состоялась 18 сентября.

«За первые 28 дней 48 млн пользователей записались на прием к «Сестре Рэтчед», что сделало его самым просматриваемым стартовым сезоном текущего года», — говорится в заявлении.

Сериал является приквелом фильма Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки», снятого по роману писателя Кена Кизи 1962 года. В центре сюжета — жизнь медсестры Милдред Рэтчед, которая является главным антагонистом и воплощением зла в психиатрической клинике.

В главной роли снялась актриса Сара Полсон, известная работой в фильме «12 лет рабства», а также в сериалах «Отчаянные домохозяйки», «Американская история ужасов» и «Американская история преступлений».

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