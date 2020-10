Назван самый популярный дебютный сериал Netflix в 2020 году

Первый сезон сериала «Сестра Рэтчед» стал самым просматриваемым на платформе Netflix в 2020 году среди всех дебютных шоу. Об этом 16 октября рассказали в пресс-службе американской компании.

Премьера сериала состоялась 18 сентября.

«За первые 28 дней 48 млн пользователей записались на прием к «Сестре Рэтчед», что сделало его самым просматриваемым стартовым сезоном текущего года», — говорится в заявлении.

In its first 28 days, 48 million members have booked an appointment with Nurse Ratched, making it our biggest original Season 1 of the year. pic.twitter.com/NjCR8uPuPP