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За сутки в Москве скончались 52 пациента с коронавирусом

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В Москве за последние сутки умерли 52 пациента с диагнозом «пневмония» и положительными тестами на коронавирусную инфекцию, сообщили в оперштабе.

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Всего с начала пандемии в столице от COVID-19 скончались 5958 человек.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», — призвали в оперативном штабе.

По данным на 17 октября, в России выявлено 1 384 235 случаев COVID-19, скончались свыше 24 тыс. человек, выздоровели 1 065 199.

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В последние несколько недель в РФ и в мире фиксируется прирост новых случаев заболевания. Специалисты призывают соблюдать меры предосторожности: носить маски, перчатки и держать дистанцию.

Ранее стало известно, что, согласно исследованию ученых из Ливерпульского университета, последовательное заболевание гриппом и коронавирусом в шесть раз увеличивает риск смерти от COVID-19.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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