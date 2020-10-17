Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Свердловской области

Один человек погиб, четверо пострадали при столкновении двух легковушек в Нижнем Тагиле (Свердловская область), сообщили в региональном ГИБДД.

Инцидент произошел 17 октября на улице Фестивальной. Столкнулись Kia Rio и Toyota Caldina.

По данным ГИБДД, водитель Kia Rio 1985 года рождения, двигаясь по заснеженной улице, не выбрал оптимальную скорость для таких погодных условий, из-за чего автомобиль занесло.

«Допустил​ занос с последующим столкновением с автомобилем Toyota Caldina под управлением мужчины 1977 года рождения, который двигался во встречном направлении», ― говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель Kia Rio погиб на месте, пострадал пятилетний мальчик, находившийся с ним в авто.

Кроме того, с травмами различной степени тяжести были госпитализированы водитель Toyota Caldina и пассажиры ― девочка 11 лет и женщина 42 лет

Как отмечает РЕН ТВ, 35-летний водитель автомобиля Kia Rio возвращался с сыном домой после того, как отвез жену на работу. На его машине была установлена летняя резина, хотя накануне в городе выпал первый снег.

Кроме того, мужчина и ранее привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Ему 12 раз выписывали штрафы.

Ранее в субботу сообщалось, что в Кирове в результате ДТП на остановке погибла женщина, правоохранительные органы начали проверку.