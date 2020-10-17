Лавров обсудил Нагорный Карабах с коллегами из Армении и Азербайджана

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора обсудил с коллегами из Армении и Азербайджана ситуацию в зоне нагорнокарабахского конфликта. Об этом 17 октября говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Москва указала Еревану и Баку на необходимость строго следовать совместному заявлению глав МИД России, Азербайджана и Армении от 10 октября о прекращении огня в гуманитарных целях. Лавров также подчеркнул актуальность заявления президентов России, Франции и США по Нагорному Карабаху от 1 октября.

Стороны подтвердили важность достигнутой в Москве договоренности о начале субстантивных переговоров с целью скорейшего достижения мира в регионе на основе базовых принципов при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

9 октября по итогам переговоров, состоявшихся в Москве по инициативе российской стороны, Азербайджан и Армения условились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших. Однако перемирие не соблюдается.

1 октября президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выпустили совместное заявление по Карабаху. Лидеры осудили эскалацию насилия в регионе, выразили соболезнования семьям погибших и призывали стороны конфликта к немедленному прекращению боевых действий.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели среди военных и мирного населения.