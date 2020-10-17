Прокуратура Франции: девять человек задержаны после убийства под Парижем

Французская полиция задержала девять человек после убийства учителя под Парижем. Об этом в субботу, 17 октября, сообщил французский телеканал BFMTV.

Аресты прошли в городах Конфлан-Сент-Онорин, Ивелин и Эврё. Отмечается, что среди задержанных есть отец, дед, а также 17-летний брат главного подозреваемого.

Как рассказали на телеканале, отец предполагаемого убийцы незадолго до преступления выложил в Сети видео, на кадрах которого он жаловался на педагога и его решение показать ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

Кроме того, полиция задержала друга отца нападавшего, который сопровождал мужчину, когда тот общался с директором колледжа и подал жалобу на погибшего учителя.

Накануне французские СМИ распространили информацию о том, что предполагаемый убийца преподавателя якобы является 18-летним уроженцем Москвы. Его семья получила статус беженцев во Франции в 2011 году.

Нападение на преподавателя истории Самуэля Пати произошло 16 октября. Преступник обезглавил учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Предполагаемого нападавшего застрелили полицейские в соседней коммуне.

Незадолго до этого Пати показал карикатуры на Мухаммеда во время курса о свободе слова. При этом преподаватель заранее объяснил ученикам, что речь пойдет о свободе слова и мнений, и попросил тех, кого его слова смогут оскорбить, покинуть помещение класса.

Родитель одной из учениц заведения после этого подал жалобу на учителя, а в Сети появилось видео с участием мужчины, который рассказывал, что его дочь была на уроке преподавателя. YouTube заблокировал данный ролик. В ответ Пати также решил подать жалобу на заявление, которое посчитал клеветническим, так как, по его словам, ученица, о которой говорит ее отец на видео, не присутствовала в классе.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение на профессора террористическим актом и подчеркнул, что «мракобесие и сопутствующее ему насилие не победят». Генсек НАТО Йенс Столтенберг также осудил преступление, выразив соболезнования французскому народу.