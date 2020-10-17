Жительница Саратова выбросила из окна четвертого этажа двух дочерей

В Саратове возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух детей. Как сообщает региональное СУ СКР, «жительница Заводского района, с целью причинения смерти своим малолетним дочерям 5 и 8 лет, выбросила их из окна своей квартиры, расположенной на 4-м этаже дома по Ново-Астраханскому шоссе».

По данным минздрава региона, обе девочки находятся в очень тяжелом состоянии, передает ИА «Взгляд-инфо». Подозреваемая доставлена в медицинское учреждение.

Соседи отзываются о 39-летней матери как о «нормальной» и непьющей. По некоторым данным, женщина тяжело переживала развод с отцом детей и могла принимать антидепрессанты.