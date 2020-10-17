Фильм «Ржев» получил главный приз на кинофестивале в Испании

Военная драма Игоря Копылова «Ржев» была удостоена Гран-при на кинофестивале российского кино и культуры SOL Russian Film Festival в испанском городе Торревьеха. Съемки картины проходили в Тверской области. Сюжет посвящен кровопролитным боям Великой Отечественной войны.

«Уверен, этот фильм должен посмотреть каждый житель Тверской области и тот, кто бывает на нашей земле. Это очень хороший пример для молодежи, для всех нас, как надо любить и защищать свою страну», ­­— отметил глава региона Игорь Руденя. Об этом пишут «Тверские ведомости».

Фильм «Ржев» ранее представили на 23-м Шанхайском международном фестивале.