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Фильм «Ржев» получил главный приз на кинофестивале в Испании

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Военная драма Игоря Копылова «Ржев» была удостоена Гран-при на кинофестивале российского кино и культуры SOL Russian Film Festival в испанском городе Торревьеха. Съемки картины проходили в Тверской области. Сюжет посвящен кровопролитным боям Великой Отечественной войны.

«Уверен, этот фильм должен посмотреть каждый житель Тверской области и тот, кто бывает на нашей земле. Это очень хороший пример для молодежи, для всех нас, как надо любить и защищать свою страну», ­­— отметил глава региона Игорь Руденя. Об этом пишут «Тверские ведомости».

Фильм «Ржев» ранее представили на 23-м Шанхайском международном фестивале.

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