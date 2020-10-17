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Минобороны Азербайджана опубликовало видео удара по ЗРК С-300 Армении

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Вооруженные силы Азербайджана в субботу, 17 октября, уничтожили зенитно-ракетный комплекс С-300 ВС Армении. Соответствующее видео было опубликовано азербайджанским министерством обороны.

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Эксперты считают, что добиться реального прекращения огня сторонам будет сложно из-за непримиримости позиций

При этом в ведомстве не уточнили, где именно был уничтожен комплекс.

Ранее в этот день пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что силы противовоздушной обороны республики сбили три азербайджанских беспилотных летательных аппарата.

Накануне Азербайджан обвинил Армению в нарушении режима прекращения огня и ударах по своей территории.

Обострение конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике началось 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. По итогам переговоров в Москве стороны договорились о прекращении огня с 10 октября, но боевые действия продолжаются.

Армения неоднократно заявляла, что на стороне Азербайджана в боях участвует Турция. Анкара и Баку эту информацию опровергают, при этом турецкие власти выражали готовность оказать Азербайджану любую помощь при запросе.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

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