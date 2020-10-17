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СК проверит факт осквернения мемориала ВОВ в Ельце

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В городе Елец в Липецкой области начата доследственная проверка по факту осквернения мемориала, посвященного погибшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом в субботу, 17 октября, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Липецкой области.

«При мониторинге камер системы видеонаблюдения «Безопасный город» установлен факт осквернения мемориала «Вечный огонь» по улице Коммунаров в Ельце. На кадрах видно, как пятеро местных жителей, среди которых дети, водят хоровод вокруг Вечного огня, жгут венки, бросают в огонь окурки и справляют нужду», ― говорится в сообщении.

Отмечается, что все участники вандализма буди установлены, самому старшему из них 17 лет, а остальным ― от 7 до 9 лет. В СК напомнили, что за вандализм в соответствии с ч. 2 ст. 214 УК РФ предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком до трех лет.

В конце мая полицейские в Московской области задержали мужчину по подозрению в осквернении мемориала ветеранам ВОВ в Черноголовке. Мужчина забрался на постамент и начал пинать венок в виде пятиконечной красной звезды, а потом — топтать возложенные к памятнику цветы.

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