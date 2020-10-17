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Боксер Гассиев показал фото с тренировки перед боем с Сефери

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Российский боксер Мурат Гассиев, которому предстоит бой с албанским тяжеловесом Сефером Сефери, показал фотографии, снятые на тренировках перед выходом на ринг. Снимки спортсмен опубликовал 17 октября на своей странице в Instagram.

Не успокоился
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«Продолжаем работу», — подписал он фото с пробежки. Также Гассиев показал снимок, сделанный после спарринга и фото со своей командой. Россиянин пожелал подписчикам хороших выходных.

Накануне боксер Николай Валуев выразил уверенность, что Гассиев не оставит шансов на победу своему сопернику Сеферу Сефери.

Гассиев и Сефери проведут бой за пояс WBA International 31 октября в Сочи. Поединок станет для россиянина дебютом в супертяжелом весе.

Этот поединок станет для россиянина дебютом в супертяжелом весе. Сефери 41 год, он — обладатель интерконтинентального титула по версиям WBF в тяжелом и в первом тяжелом весе.

Изначально соперником Гассиева должен был стать американец Кевин Джонсон, но он отказался от боя, объяснив это проблемами с документами.

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