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В Саратове губернатор поручил разобраться в попытке убийства детей их матерью

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил своему заместителю Ирине Седовой принять все необходимые меры для оказания экстренной медицинской помощи детям, которых мать выбросила из окна многоквартирного дома в Саратове, а также разобраться в причинах произошедшего. Такое поручение главы региона приводит его пресс-служба в субботу, 17 октября.

О происшествии стало известно ранее в этот же день. Как сообщила пресс-служба региональной прокуратуры, 39-летняя жительница дома, расположенного на Новоастраханском шоссе Саратова, выбросила из окна многоквартирного дома своих дочерей пяти и и восьми лет, а затем пыталась покончить с собой.

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Все трое были госпитализированы. По данным РЕН ТВ, состояние младшей из сестер оценивается как крайне тяжелое, а старшей — как тяжелое. Телеканал уточнял, что женщина выбросила детей с четвертого этажа.

В прокуратуре отметили, что семья на учете в органах системы профилактики не состояла. Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко поручил организовать проверку по факту инцидента.

Следственное управление Следственного комитета России по региону после случившегося возбудило уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух малолетних лиц», сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что мать, подозреваемая в попытке убийства своих детей, находится в больнице под охраной.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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