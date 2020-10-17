Чижов заявил об ухудшении отношений между Россией и ЕС из-за новых санкций

После введения санкций в связи с инцидентом с блогером Алексеем Навальным отношения между Россией и Евросоюзом достигли низшего уровня за последние годы. Об этом 17 октября заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

«Разумеется, мы расцениваем эти рестрикции так же, как и все предыдущие: как односторонние незаконные меры. В мире есть только одна инстанция, уполномоченная вводить санкции, — это Совет Безопасности ООН», — передает его слова ТАСС.

Чижов подчеркнул, что у новых санкций «очень хилое» обоснование как с политической, так и с юридической точки зрения. Он обратил внимание на то, что ни Франция, ни Германия, которые выступили инициаторами санкций, так и не предоставили доказательств причастности людей из санкционного списка к инциденту с Навальным. Чижов полагает, что в евросообществе просто поверили на слово Парижу и Берлину.

Говоря об ответных мерах, Чижов отметил, что они будут персональными, однако уточнять, какие именно, он не стал.

«Логично исходить из того, что ответные меры могут коснуться двусторонних отношений Москвы именно с Берлином и Парижем, ведь никто не скрывает, что за этим шагом стояли именно они. Возможно, поэтому так быстро всё и оформили», — сказал Чижов.

15 октября Евросоюз и Великобритания ввели санкции в отношении шести российских представителей и одной организации из-за якобы отравления Алексея Навального.

Им запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их активы в ЕС, если таковые имеются, будут заморожены. Таким образом Брюссель реализовал «политическое решение», принятое главами МИД 12 октября.

В список, в частности, вошли директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, глава управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, а также Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий.

В Кремле и Министерстве иностранных дел России пообещали ответить на новые санкции Евросоюза.