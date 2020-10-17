МИД ФРГ заявил об уверенности в завершении строительства Nord Stream 2

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выразил уверенность в завершении строительства газопровода «Северный поток – 2». Об этом он рассказал в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Он отметил, что открытым остается вопрос — когда именно проект будет завершен. Министр также обратил внимание, что решение об энергоснабжении Европа принимает независимо от США.

«Мы ведь не подвергаем критике то, что США в минувшем году более чем в два раза увеличили импорт нефти из России и сейчас являются вторым по объемам импортером российской нефти», — цитирует Мааса «Газета.ру». Вашингтон имеет право на независимую энергетическую политику, Европа поступает так же, добавил он.

8 октября глава МИД Германии заявил, что предлагаемые ФРГ санкции в отношении России не затрагивают газопровод. По его словам, Nord Stream 2 остается многосторонним проектом и требует международного консенсуса.

7 октября стало известно, что польский регулятор UOKiK оштрафовал пятерых партнеров российской компании «Газпром» — Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall — за строительство газопровода «Северный поток – 2» на сумму около $60 млн.

Причиной стало отсутствие разрешения на работы. Согласно постановлению регулятора, эти компании обязаны в течение месяца разорвать договоры на финансирование строительства газопровода. Сам «Газпром» также оштрафован на $7,6 млрд.

В российском холдинге, в свою очередь, заявили о намерении обжаловать такое решение польского регулятора, подчеркнув, что «Газпром» не нарушал антимонопольного законодательства Польши.

Газопровод строится от РФ до Германии по дну Балтийского моря. В настоящее время осталось проложить около 160 км труб. Однако из-за американских санкций строительство временно приостановлено. В последнее время в ЕС и США звучат призывы США отказаться от проекта из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным.