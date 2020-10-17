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В МИД РФ получили ноту протеста от Баку после визита Милонова в Карабах

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В российское внешнеполитическое ведомство в субботу, 17 октября, поступила копия ноты протеста от посольства Азербайджана, отправленная в связи с визитом депутата Госдумы Виталия Милонова в непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику (НКР), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление МИД РФ.

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Ранее в этот же день диппредставительство Азербайджана в Москве сообщило об отправке этого документа в российское Министерство иностранных дел.

«В связи с незаконным визитом депутата Государственной думы ФС РФ Виталия Милонова на оккупированные азербайджанские территории в нарушение международно признанных границ Азербайджана, посольством Азербайджанской Республики в РФ была направлена нота протеста в Министерство иностранных дел РФ», — заявили агентству в дипмиссии.

В документе указывается, что Милонов провел встречу с «так называемым главой сепаратистского режима» и сделал ряд громких заявлений, способных усугубить ситуацию в зоне карабахского конфликта.

Накануне в МИД Азербайджана объявили о внесении Милонова в список невъездных лиц на территорию республики из-за его визита в НКР. В Баку назвали безответственными действия парламентария, которые не соответствуют официальной позиции России.

В свою очередь, Милонов, комментируя решение Баку о внесении его в черный список, отметил, что такие действия могут символизировать нежелание мирного урегулирования карабахского конфликта.

С 27 сентября в Карабахе продолжаются боевые действия между ВС Армении и Азербайджана, обе стороны возложили ответственность за обострение конфликта друг на друга.

Минская группа ОБСЕ по урегулированию, которую возглавляют РФ, Франция и США, призвала стороны к политическому решению вопроса.

В ночь на 10 октября в ходе переговоров в Москве главы МИД Армении и Азербайджана договорились о прекращении огня, однако бои продолжаются.

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