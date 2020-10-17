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В прокуратуре Саратова охарактеризовали семью выбросившей детей из окна женщины

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В прокуратуре Саратова дали характеристику семье женщины, которая выбросила из окна двух дочерей. Об этом в субботу, 17 октября, сообщает РЕН ТВ.

«Семья на учете не состояла, характеризовалась положительно. В квартире алкоголя, наркотиков нет», — отметили в надзорном ведомстве.

Ранее в этот же день женщина выбросила из окна квартиры, которая находится на четвертом этаже, двух дочерей пяти и восьми лет, а после этого пыталась покончить с собой. Состояние младшей девочки оценивается как крайне тяжелое, а старшей ― как тяжелое.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Саратовской области, семья не состоит на учете в органах системы профилактики. В настоящее время организована проверка, по результатам которой будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей.

Накануне стало известно, что жительница Кировграда Свердловской области убила молотком четырехлетнюю дочь, после чего попыталась покончить с собой. Сообщение в полицию поступило от местных врачей, которых вызвал муж женщины.

Отмечалось, что семья также не стояла на учете, дочь — единственный ребенок, посещала детский сад, родители состояли в гражданском браке.

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