Адвокат сообщил о дополнительной проверке СК обстоятельств смерти Тесака

Следственное управление Следственного комитета России по Челябинской области отменило постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти националиста Максима Марцинкевича (Тесака). Об этом в субботу, 17 октября, сообщил адвокат Алексей Михальчик, представляющий интересы отца покойного.

«СУ (следственное управление. — Ред.) Челябинской области отменило постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Максима Марцинкевича», — цитирует юриста «Интерфакс».

Накануне Михальчик сообщил, что следователь отказал в возбуждении уголовного дела по факту смерти Марцинкевича.

Теперь же адвокат уточнил, что правозащитник Андрей Бабушкин по просьбе представителей отца покойного получил официальное подтверждение этого. Подобное решение следователя, по словам Михальчик, было признано незаконным.

«В тот же день руководителем Следственного управления указанное решение было признано незаконным и отменено. Отцу Максима и его адвокатам копия указанных решений направлена не была», — заключил он.

Тело осужденного Марцинкевича было обнаружено 16 сентября в камере челябинского СИЗО. По официальной версии, речь идет о самоубийстве. При этом отец националиста отказывается верить в версию о суициде. Он считает, что было совершено убийство.

2 октября Михальчик, родственники и представители похоронных служб обнаружили, что Тесаку была произведена трепанация черепа, которую не делали во время официального вскрытия. Когда тело отправляли в Москву из Челябинска и гроб опечатывали, следов такой манипуляции на нем не было. Соответственно, операцию проводили в Москве, а кто и для чего — неизвестно.

На следующий день Марцинкевича похоронили на Кунцевском кладбище.

8 октября в распоряжении РЕН ТВ оказалась независимая экспертиза тела Тесака, которая проводилась со 2 по 6 октября специалистом ООО «Судебно-медицинский эксперт», врачом Еленой Кучиной по просьбе Михальчика.

Согласно документу, Марцинкевич не мог самостоятельно нанести себе ранения, которые были обнаружены на его теле. Осмотрев покойного в гробу, посмертные фотографии и видео осмотра родственниками тела умершего, Кучина отметила, что плечевые суставы Марцинкевича были отведены за спину. Именно это, по ее словам, указывает на то, что не он нанес себе увечья.

Также, по мнению Кучиной, с теми ранениями, которые есть на теле покойного, он не мог покончить с собой тем способом, который указан в официальной версии.

Марцинкевич родился 8 мая 1984 года в Москве. В декабре 2018 года Бабушкинский суд Москвы признал его виновным в возбуждении ненависти и вражды, разбое и хулиганстве. Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима. В мае 2019 года Мосгорсуд признал законным приговор.