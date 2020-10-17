Число погибших в результате ракетного обстрела в Гяндже увеличилось до 13

В результате ракетного обстрела азербайджанского города Гянджа погибли 13 человек, еще 52 были ранены. Об этом в субботу, 17 октября, сообщает пресс-служба МЧС республики.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал произошедшее военным преступлением и пообещал наказать виновных, пишет «РИА Новости».

В генпрокуратуре республики уточнили, что ракеты были также выпущены по Мингячевирской ГЭС, однако ПВО Азербайджана смогла их обезвредить, приводит данные ведомства «Газета.ру».

В Ереване, в свою очередь, обвинения в обстреле Гянджи опровергли и обвинили Баку в атаке на территорию Армении с использованием беспилотников.

Также в субботу минобороны Азербайджана сообщило, что ПВО республики сбили штурмовик Су-25, принадлежащий вооруженным силам Армении. В свою очередь, пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян в своем Facebook опровергла заявление Баку об уничтожении самолета, назвав его дезинформацией.

Обострение конфликта Азербайджана и Армении в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике, взявшее начало еще в 1988 году, произошло 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Боевые действия продолжаются до сих пор, несмотря на достигнутую в ходе переговоров в Москве договоренность двух стран прекратить огонь.