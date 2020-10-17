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Бывший директор «Ленфильма» режиссер Виталий Аксенов скончался в Петербурге

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Экс-директор «Ленфильма» российский и советский кинорежиссер Виталий Аксенов скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 89 лет. Об этом в субботу, 17 октября, сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения (СПбГИКиТ).

«16 октября на 90-м году жизни скончался российский и советский кинорежиссер Виталий Евгеньевич Аксенов. До последних дней Виталий Аксенов преподавал в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Виталий Аксенов родился в 1931 году в Ростове-на-Дону. В 1965 году окончил режиссерский факультет ВГИКа. С 1971 года работал директором «Леннаучфильма», а в 1982 году возглавил киностудию «Ленфильм». На этой должности он находился до 1987 года.

За время его руководства в павильонах студии были сняты такие картины, как «Мой друг Иван Лапшин», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Двадцатый век начинается», «Зимняя вишня» и др.

Как режиссер Аксенов получил известность после картин «Как стать звездой» и «Музыкальные игры». Также он выступил одним из режиссеров нескольких серий популярного сериала «Улицы разбитых фонарей».

В 2008 году он удостоился звания заслуженный деятель искусств Российской Федерации.

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