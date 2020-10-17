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Бывший схиигумен Сергий пригласил губернатора посетить женский монастырь

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Отлученный от церкви бывший схиигумен Сергий (Николай Романов) пригласил губернатора Свердловской области Евгения Куйвышева посетить Среднеуральский женский монастырь. Об этом 17 октября сообщил представитель Сергия Всеволод Могучев.

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«Прошу Евгения Владимировича, губернатора Свердловской области, принять мое приглашение о посещении монастыря «Спорительница хлебов» для личного ознакомления с жизнедеятельностью насельниц монастыря и ознакомления с общеобразовательным процессом», — передает его слова «РИА Новости».

Широкую известность Сергий и основанный им Среднеуральский монастырь получили этим летом. В июне схиигумен отстранил от управления настоятельницу Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области и собрал казаков охранять территорию обители.

Духовник заверял, что COVID-19 выдуман, а позже стало известно о вероятных издевательствах над детьми в монастыре.

Церковный суд лишил Сергия сана, в сентябре схимонах был отлучен от церкви.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту истязания детей и гибели ребенка на территории монастыря и ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами органов системы профилактики.

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