Бывший схиигумен Сергий пригласил губернатора посетить женский монастырь

Отлученный от церкви бывший схиигумен Сергий (Николай Романов) пригласил губернатора Свердловской области Евгения Куйвышева посетить Среднеуральский женский монастырь. Об этом 17 октября сообщил представитель Сергия Всеволод Могучев.

«Прошу Евгения Владимировича, губернатора Свердловской области, принять мое приглашение о посещении монастыря «Спорительница хлебов» для личного ознакомления с жизнедеятельностью насельниц монастыря и ознакомления с общеобразовательным процессом», — передает его слова «РИА Новости».

Широкую известность Сергий и основанный им Среднеуральский монастырь получили этим летом. В июне схиигумен отстранил от управления настоятельницу Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области и собрал казаков охранять территорию обители.

Духовник заверял, что COVID-19 выдуман, а позже стало известно о вероятных издевательствах над детьми в монастыре.

Церковный суд лишил Сергия сана, в сентябре схимонах был отлучен от церкви.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту истязания детей и гибели ребенка на территории монастыря и ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами органов системы профилактики.