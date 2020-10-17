«Легенды хоккея» и «Сахалинские акулы» провели матч в честь Победы

Хоккеисты из московского ветеранского клуба «Легенды хоккея», в субботу, 17 октября, провели на Сахалине гала-матч с юными спортсменами из команды «Сахалинские акулы». Игра завершилась со счетом 10:9 в пользу столичных гостей.

«В товарищеском матче сразились звезды советского и российского хоккея, ветераны спецслужб, представители органов власти островного региона», говорится в сообщении на сайте администрации региона.

Спортсмены прилетели на Сахалин в пятницу по приглашению губернатора Валерия Лимаренко для проведения ряда мероприятий, приуроченных к 75-й годовщине со дня окончания Второй мировой войны. Среди прибывших — чемпионы мира Ирек Гимаев, Юрий Леонов, Алексей Гуськов, победители и призеры Олимпийских игр Евгений Давыдов, Борис Миронов и Олег Кваша.

Всего на Сахалин прибыли 17 спортсменов. Подобные поездки они совершают по всей стране, но с юными хоккеистами решили провести соревнование впервые. Столичные гости утром в субботу приняли участие в возложении цветов к Вечному огню, посетили музейно-мемориальный комплекс, преподали мастер-класс юным хоккеистам и сыграли матч с любительской сборной Сахалинской области.

Капитан команды «Гранит», организатор и идеолог этого спортивного клуба Николай Иванов отметил символичность турнира. В честь 75-летия Великой Победы легенды сыграли на островной земле, где и была поставлена точка во Второй мировой войне.