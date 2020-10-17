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Свыше 86% россиян попадали под атаки кибермошенников

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Свыше 86% россиян когда-либо попадали под атаки кибермошенников, показал опрос компании «Антифишинг». 18% столкнувшихся с аферистами понесли финансовые потери. Чаще всего сетевые мошенники шлют потенциальным жертвам так называемые фишинговые письма на электронную почту с просьбой о предоплате товара или услуги. Столь же распространены звонки якобы из службы безопасности банка или от лица попавших в беду знакомых. В последнее время аферисты всё чаще заманивают граждан предложениями получить компенсации из-за пандемии COVID-19. С такими объявлениями в интернете столкнулась треть опрошенных россиян. Шансы вернуть похищенные деньги или найти кибермошенников ничтожно малы, ведь жертва, по сути, сама открывает свой кошелек перед незнакомцем. Поэтому главным оружием против сетевых аферистов остаются бдительность и финансовая грамотность.

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