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Пропавшая в Адыгее девушка нашлась в Краснодаре

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Пропавшая в Адыгее 17-летняя девушка нашлась в Краснодаре. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 17 октября на сайте управления следственного комитета по Республике Адыгея.

«Слаженными поисковыми мероприятиями двух ведомств, в вечернее время 16 октября на территории Краснодара было установлено местонахождение без вести пропавшей несовершеннолетней Ковган А.Д. <…> установлено, что Ковган А.Д. по собственному желанию всё это время находилась в гостях у своих знакомых лиц», — говорится в сообщении.

Отмечается, что девушка находится в федеральном розыске в рамках уголовного дела об убийстве. Каких-либо противоправных действий в отношении нее не совершалось.

Ранее 15 октября стало известно о пропаже в Москве 12-летней девочки. По данным следователей, ребенок пропал 14 октября после того, как вышел из своего дома на Филевском бульваре. Для ее поисков был создан оперативный штаб, подчеркнули в СК. Возбуждено уголовное дело.

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