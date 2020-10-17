Прямой эфир
Сюжет:

Чижов назвал пандемию COVID-19 шансом на улучшение политического климата

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пандемия нового коронавируса была шансом на улучшение мирового политического климата, но этого не произошло, заявил постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов в субботу, 17 октября.

Успешный «Вектор»: вторая вакцина приблизит РФ к победе над COVID-19
Однако побороть эпидемию удастся лишь после появления коллективного иммунитета, считают эксперты

«Думается, более аполитичную и глобальную угрозу, чем пандемия, с которой столкнулось человечество в 2020 году, и представить сложно», — цитирует дипломата «РИА Новости». По его мнению, эпидемия была шансом для преодоления разногласий, а общая борьба с ней могла стать трамплином для улучшения мирового политического климата.

«Ведь, как наглядно показывает нынешняя ситуация, безопасность — это не только самолеты, танки, бомбы и ракеты. Но этого, увы, не произошло, прежде всего в силу национального эгоизма отдельных государств», — объяснил Чижов.

Вместо объединения друг с другом в борьбе с общей проблемой государства стали перехватывать партии масок друг у друга, обсуждать, чья вакцина лучше и кто на нее имеет больше прав.

По словам дипломата, подобное поведение недостойно современного человечества.

В сентябре Чижов заявил, что Россия предлагает другим странам вакцину от коронавируса, не отдавая предпочтений отдельным государствам и не увязывая распространение лекарства с политическими вопросами.

Первую в мире вакцину от коронавируса под названием «Спутник V» зарегистрировали в России 11 августа. В сентябре препарат выпустили в гражданский оборот.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020