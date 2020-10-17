Чижов назвал пандемию COVID-19 шансом на улучшение политического климата

Пандемия нового коронавируса была шансом на улучшение мирового политического климата, но этого не произошло, заявил постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов в субботу, 17 октября.

«Думается, более аполитичную и глобальную угрозу, чем пандемия, с которой столкнулось человечество в 2020 году, и представить сложно», — цитирует дипломата «РИА Новости». По его мнению, эпидемия была шансом для преодоления разногласий, а общая борьба с ней могла стать трамплином для улучшения мирового политического климата.

«Ведь, как наглядно показывает нынешняя ситуация, безопасность — это не только самолеты, танки, бомбы и ракеты. Но этого, увы, не произошло, прежде всего в силу национального эгоизма отдельных государств», — объяснил Чижов.

Вместо объединения друг с другом в борьбе с общей проблемой государства стали перехватывать партии масок друг у друга, обсуждать, чья вакцина лучше и кто на нее имеет больше прав.

По словам дипломата, подобное поведение недостойно современного человечества.

В сентябре Чижов заявил, что Россия предлагает другим странам вакцину от коронавируса, не отдавая предпочтений отдельным государствам и не увязывая распространение лекарства с политическими вопросами.

Первую в мире вакцину от коронавируса под названием «Спутник V» зарегистрировали в России 11 августа. В сентябре препарат выпустили в гражданский оборот.