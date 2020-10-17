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В Азербайджане заявили о 60 погибших мирных гражданах в Карабахе

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С момента обострения ситуации в Нагорном Карабахе погибло 60 мирных граждан Азербайджана. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 17 октября на сайте генпрокуратуры республики.

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«Число погибших мирных жителей — 60, ранены 270 человек, число домов, пришедших в непригодное для жилья состояние, — 1704, число многоквартирных жилых зданий, пришедших в непригодное для жилья состояние, – 90, число гражданских объектов, пришедших в непригодное состояние, — 327», — говорится в сообщении.

27 сентября в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике началось обострение конфликта Азербайджана и Армении. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Боевые действия продолжаются до сих пор, несмотря на договоренность двух стран прекратить огонь.

Конфликт впервые разгорелся в 1988 году из-за решения автономии Нагорный Карабах, население которой преимущественно составляли армяне, покинуть Азербайджанскую ССР.

Баку утратил контроль над регионом в период военного противостояния 1992–1994 годов, однако всё еще считает территорию своей.

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