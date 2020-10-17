Глава МИД Австрии заболел COVID-19

Министр по европейским и иностранным делам Австрии Александр Шалленберг заболел COVID-19. Об этом 17 октября сообщило Австрийское агентство печати (APA) со ссылкой на пресс-секретаря политика.

Заболевание протекает бессимптомно. Отмечается, что 14 октября Шалленберг провел заседание правительства, участники которого были в защитных масках. Все его участники сдадут тест на коронавирус. Также тестирование пройдут все близко контактировавшие с политиком. По мнению представителя чиновника, министр мог заразиться на встрече глав МИД Евросоюза в Люксембурге.

Ранее, 13 октября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что ушел на карантин из-за контакта с человеком, заразившимся коронавирусной инфекцией.

Согласно данным Worldometer на 17 октября, в мире выявлено 39,6 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 1,1 млн человек, вылечились 29,6 млн.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.