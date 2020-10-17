Посол Киргизии в России узнал о своем увольнении из соцсетей

Киргизский посол в России Аликбек Джекшенкулов в пятницу, 16 октября, заявил, что узнал о своей отставке из социальных сетей.

«С удивлением узнал из социальных сетей о своем увольнении. Для меня это стало неожиданностью», — рассказал он ТАССу.

Как пишет агентство, указ президента страны об увольнении Джекшенкулов был подписан 14 октября — за день до того, как Сооронбай Жээнбеков сложил полномочия главы государства.

В Киргизии после парламентских выборов 4 октября начались протесты. Сторонники партий, которые не попали в парламент, вышли на улицы Бишкека, захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны, а также освободили из тюрьмы некоторых политиков.

Занимавший пост президента республики Сооронбай Жээнбеков согласился с необходимостью провести новые выборы и 15 октября объявил об отставке. Его полномочия перешли к главе кабмина Садыру Жапарову.

Досрочные президентские выборы в стране пройдут до 10 января.