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Трамп пошутил о своем отъезде из США в случае победы Байдена

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Президент США Дональд Трамп пошутил, что покинет страну, если на выборах главы государства победит демократ Джо Байден.

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По мнению Трампа, за пост президента ему приходится бороться с «худшим кандидатом в истории», поэтому проигрыш будет для него особенно неприятен.

«Можете представить, если я проиграю… Что я буду делать? Я скажу: «Я проиграл худшему кандидату в истории политики». Я буду не очень доволен, возможно, мне придется покинуть страну», — заявил Трамп в ходе выступления перед сторонниками в штате Джорджия.

Трансляцию вел 16 октября телеканал NBC.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков отметил оптимизм Трампа и его умение развлекать публику. По его мнению, эти качества помогли нынешнему американскому лидеру одержать победу над Хиллари Клинтон в 2016 году.

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