Синоптики рассказали о погоде в Москве 17 октября

Облачная погода с прояснениями и +5 градусов ожидаются в столице в субботу, 17 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве столбики термометров покажут +5... +7. Ветер будет иметь восточное направление, 1 м/с, а атмосферное сохранится на отметке 751 мм ртутного столба.

Ночью похолодает до нуля. При этом синоптики предупреждают об осадках, в частности, дожде и мокром снеге. Кроме того, москвичей ждет ветер с порывами до 15 м/c.

Накануне метеорологи центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) спрогнозировали в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО) в выходные понижение ночной температуры воздуха до нуля градусов и заморозки до –1... –3 градусов.