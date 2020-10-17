Названы появляющиеся за неделю до инфаркта симптомы

О приближении инфаркта могут свидетельствовать не только очевидная боль в груди, но и безболезненные и практические незаметные симптомы, заявили британские кардиологи.

«Двое из трех человек имеют такие симптомы, как одышка и усталость за несколько дней или даже недель до сердечного приступа», ― приводит слова врачей 16 октября издание Express.

К другим менее известным признакам относятся приближения инфаркта являются потливость, головокружение, рвота, тошнота и головная боль.

При этом у диабетиков может вообще не быть очевидных симптомов. Также иначе инфаркт может проявляться у женщин. Кардиологи советуют обращать внимание на цвет языка — если он становится ярко красным с желтым налетом, это может быть признаком приближающегося инфаркта.

Специалисты призвали обращать внимание указанные симптомы, отметив, что ранее выявление опасного недуга повысит шансы выжить.

В сентябре врачи рассказали, как распознать первые и самые неочевидные признаки инсульта. По их словам, кроме таких известных симптомов как асимметрия лица, расстройство речи и нарушение равновесия, следует обратить внимание на высокое давление выше и онемение.