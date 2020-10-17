Прямой эфир

В Одессе проспекту Небесной Сотни вернут имя маршала Жукова

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Одессе переименованному в рамках декоммунизации проспекту «Небесной Сотни» вернут прежнее название в честь советского маршала Георгия Жукова. Соответствующее решение приняла Одесская городская историко-топонимическая комиссия, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

Память отшибло: почему уволили главного декоммунизатора Украины
Владимир Вятрович переименовал тысячу украинских городов

По его словам, изменения затронут и улице Инглези ― бывшей улице 25-й Чапаевской Дивизии.

«Мы продолжаем процедуру возвращения одесским улицам предыдущих названий. Сегодня у нас очередная победа в этом вопросе: <…> комиссия поддержала мое обращение и приняла решение о возвращении предыдущих названий проспекту Маршала Жукова и улице 25-й Чапаевской Дивизии», ― написал Труханов в Facebook.

Мэр отметил, что ранее эти улицы переименовывались по решению экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Вернуть им прежние названия получилось «на законных основаниях». По словам Труханова, Жуков и Чапаевская дивизия не подпадают под понятие декоммунизации, так как боролись с фашизмом и защищали, в то числе Одессу.

«И мы сделаем все возможное, чтобы окончательно восстановить историческую справедливость. Те, кто боролся с нацизмом в годы Великой отечественной войны, не могут подпадать под декоммунизацию», ― подчеркнул Труханов, пообещав продолжить процесс возвращения названий улицам города.

С 2015 года на Украине проводится политика «декоммунизации» в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых напоминают об СССР.

В августе стало известно, что жителя Одессы посадили под домашний арест из-за публикации в Facebook герба Советского Союза.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020